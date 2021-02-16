شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر الله: نرفض الاتهامات حول صلة حزب الله بمقتل الناشط لقمان سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله عن رفضه للاتهامات بصلة الحزب بمقتل الناشط لقمان سليم، قائلا: "إنه في لبنان أي حادثة تقع في منطقتك أنت المدان والمسئول حتى تكشف العكس وهذا لا يحصل إلا لدينا".

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال حسن نصر الله: "نحن لم نقل عمن قتل هنا أو هناك إنه عميل لإسرائيل، وإسرائيل لا تقتل عملاءها فقط بل تقتل شعبها من اليهود لتخدم مشروعها".

وبشأن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس الماضي، قال حسن نصر الله إن التحقيق في انفجار المرفأ انتهى والآن من واجب القضاء إعلان نتيجة التحقيق، متابعا: "قيمة التعويضات لمتضرري انفجار المرفأ تصل إلى مليار ومائتى مليون دولار، وحصول الناس عليها رهن بالإفراج عن نتائج التحقيقات".