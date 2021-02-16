شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة سرقة «جيب ليكزس» من داخل معرض سيارات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق لحظة سرقة سيارة “جيب ليكزس” من داخل أحد معارض السيارات في حي القادسية بالرياض.

وظهر خلال المقطع سيارة من نوع “جيب ليكزس” بيضاء اللون كانت متوقفة داخل معرض السيارات في حي القادسية، وفجأة تم تشغيل الأضواء الأمامية، وبعد تشغيل الأضواء الأمامية انطلقت المركبة “جيب ليكزس” بسرعة من المعرض إلى الطريق الرئيسي، دون معرفة الوجهة.

وأعلن صاحب معرض السيارات عن تخصيص مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لمن يدلي بمعلومات عن السيارة المسروقة.