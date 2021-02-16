"الإمارات للصناعات الدقيقة" و"محمد بن راشد للفضاء" يتعاونان لتصنيع مكونات "MBZ-SAT"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الإمارات للصناعات الدقيقة "إي بي آي"، اليوم الثلاثاء، تعاونها مع مركز محمد بن راشد للفضاء، المسؤول عن برنامج الإمارات الوطني للفضاء، لتصنيع المكونات الرئيسية لمشروع القمر الاصطناعي الجديد MBZ-SAT.



ويشهد المشروع، الذي يستمر ستة أشهر، إنتاج شركة إي بي آي، 147 قطعة آلية لحساب المركز إضافة إلى تنفيذ خدمات معالجة وفحص الأسطح.

وسيصبح MBZ-SAT، المتوقع إطلاقه عام 2023، أكثر الأقمار الاصطناعية تقدما في المنطقة في مجال صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة.

ويحمل MBZ-SAT اسم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسيكون القمر الاصطناعي الأكثر تقدماً في المنطقة في مجال صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة.

ويأتي ذلك التعاون مع إي بي آي في إطار تكليف مركز محمد بن راشد للفضاء بإشراك الشركات في الإمارات في بناء مركز محلي للمصنعين المرتبطين بقطاع الفضاء وتعزيز استدامة القطاع ضمن الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للصناعات الدقيقة كريستيان زيه، إن "هذا التحالف يعزز قيمة الاستفادة من القدرات المحلية لتشكيل منظومة مخصصة لتصنيع التكنولوجيا والأنظمة المتعلقة بالفضاء، وبالنسبة إلى إي بي آي، يقدم هذا التعاون فرصة فريدة لتنمية خبرة الشركة في مجال التصنيع لقطاع الفضاء، وزيادة تنويع عملياتنا، و فتخر بتكليفنا بدعم الطموحات الأوسع لدولة الإمارات في قطاع الفضاء".

من جانبه، قال مدير إدارة تطوير الأنظمة الفضائية مدير مشروع MBZ- SAT لدى مركز محمد بن راشد للفضاء عامر الغافري، إن "هذا التعاون الاستراتيجي لمركز محمد بن راشد للفضاء مع شركة "إي بي آي" المحلية لتصنيع وتوريد المكونات اللازمة لتطوير MBZ-SAT يشكل خطوة استراتيجية ستساعد في تعزيز استدامة صناعة الفضاء المحلية وتحقيق هدفنا بخصوص تعزيز قطاع الفضاء الإقليمي عبر عقد عدد من الشراكات المحلية التي ستسهم في إنشاء تقنيات فضائية جديدة ومبتكرة".

وتصنع شركة الإمارات للصناعات الدقيقة مكونات هندسية متقدمة وعالية الجودة لقطاعات الدفاع والطيران والنفط والغاز، وهي مجهزة بقدرات وأدوات تقطيع متطورة لتطبيق هندسة التصنيع والصناعة الآلية ومعالجة الأسطح والطلاء والإصلاح والتجميع، وتشكل جزءاً من قطاع دعم المهام ضمن إيدج، المجموعة التكنولوجية المتقدمة للدفاع وغيره من القطاعات.