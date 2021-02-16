البيت الأبيض: مستمرون في دعم السعودية... ونعمل على تقويم العلاقات معها

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقالت بساكي في مؤتمر صحافي: "أعلنا من البداية أن هناك تقويم للعلاقات مع السعودية. سنعمل معهم لتعزيز قدراتهم الدفاعية وهم يواجهون تهديدات في المنطقة".

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وأشارت في الوقت ذاته، إلى أن هناك اختلافات ومخاوف سيتم التطرق إليها.

وأضافت أن الرئيس بايدن سوف يجري اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في "الوقت الملائم".

وقبل نحو 10 أيام، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن ستواصل دعم السعودية، وذلك بعد إعلانه وقف الدعم للعمليات القتالية في الحرب التي تقودها المملكة في اليمن.

وأوضح بايدن في أول خطاب له عن السياسة الخارجية، إن "الولايات المتحدة ستنهي دعمها للعمليات القتالية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن".

وشدد على ضرورة انتهاء هذه الحرب، لكنه تعهد بمواصلة الدعم الأمريكي للسعودية.