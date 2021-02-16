شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 2723 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 2723 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 343 ألفا و 584 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات اللبنانية، والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة – فى بيان اليوم الأربعاء – إلى تسجيل 55 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 4092 حالة، فى حين يرقد 952 شخصا فى وحدات العناية المركزة، إلى جانب 314 شخصا على أجهزة التنفس الصناعى فى المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 18187 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.