شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عراقى يؤكد عدم تعرض مطار أربيل لأضرار جراء هجوم أمس الإرهابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير مطار أربيل الدولى العراقي، اليوم الثلاثاء، عدم تعرض البنى التحتية للمطار إلى الإضرار من جراء الهجوم الإرهابى الصاروخي، الذى استهدف 3 مواقع بأربيل أمس.

وقال مدير المطار أحمد هوشيار، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز)، إن "إدارة المطار قامت بفتح حركة الطيران أمام المسافرين بعد إغلاقها منذ يوم أمس نتيجة الاعتداء الإرهابي".

وأشار إلى أن "البنى التحتية ومبانى المطار لم تتعرض إلى أى ضرر من جراء سقوط الصواريخ على مدينة أربيل".

وكانت الخارجية العراقية أعلنت فى وقت سابق أن الحكومة ستتخذ كافة السبل لمحاربة فلول الإرهاب، وذلك بعد الهجوم الصاروخى الذى طال مطار أربيل أمس.

وكان التحالف الدولى فى العراق قد كشف فى وقت سابق اليوم أن الهجوم الإرهابى شهد إطلاق 14 صاروخًا من عيار 107 ملم، استهدفت ثلاثة مواقع منها قاعدة أربيل الجوية؛ ما تسبب فى مقتل مقاول مدنى واحد وإصابة 9 آخرين من بينهم 8 مقاولين مدنيين وجندى أمريكي.