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الخارجية الأمريكية: نحتفظ بحق الرد بشأن هجوم أربيل فى المكان والوقت المناسبين

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الشعب العراقي عانى بما فيه الكفاية من العنف، متابعة: نأخذ هجوم أربيل على محمل الجد أكانت إيران مسؤولة أو ميليشياتها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: نحتفظ بحق الرد بشأن هجوم أربيل في المكان والوقت المناسبين، مستطردا: رفعنا الحوثيين من قائمة الإرهاب وأبقينا العقوبات على قادتهم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه من المبكر استباق التحقيق بهجوم أربيل، متابعة: سنتحرك بمجرد تحديد المسؤولين عن الهجمات الصاروخية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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