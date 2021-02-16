شكرا لقرائتكم خبر عن للمعلمين والمعلمات.. طريقة عرض البوربوينت في «التيمز» من خلال الجوال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر ملتقى المعلمين والمعلمات، مقطع فيديو يوضح طريقة عرض البوربوينت في التيمز من خلال الجوال مع إمكانية الكتابة على شرائح العرض.

ويتم ذلك من خلال خطوات سهلة وبسيطة كالتالي:

• إنزال ملفات البوربويت من خلال الجوجل درايف على الجوال.

• نختار الملف ونسوي له تحميل.

• نذهب للملفات ونعمل مشاركة لسطح المكتب للطلاب.

• ثم اتباع الخطوات بعد ذلك للوصول إلى عروض بوربوينت احترافية.

ما هو تطبيق تيمز

وتطبيق تيمز هو أحد البرامج التي صممتها شركة مايكروسوفت خصيصًا للشركات والمؤسسات لمساعدتها على تنظيم جميع اتصالاتها عبر الإنترنت وأعمال المشاريع المشتركة، ويمنح المستخدمين طريقة كاملة لإجراء الاجتماعات عبر الإنترنت.

لكن مع تعليق الدراسة والتحول للتعليم عن بعد جراء جائحة كورونا، تم استخدام “تيمز” مؤخرًا بشكل واسع للتعلم عن بعد في المدارس.