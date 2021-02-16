«التجارة» تضبط وكراً لتصنيع المشغولات الذهبية وتقليد الماركات في الرياض (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت وزارة التجارة من ضبط منزل بالرياض تستغله عمالة مخالفة لتصنيع الذهب والمشغولات وتقليد الماركات العالمية ويتستر عليهم مواطن سعودي. وأوضحت الوزارة في مقطع نشرته على موقع”تويتر” أنه تم ضبط المنزل بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة، من ضبط العمال والمنتجات وإحالة المخالفين للجهات المختصة لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

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