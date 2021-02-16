شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تشدد على ضرورة التهوية الجيدة لتفادي انتشار الأمراض المعدية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت وزارة الصحة على أن التهوية الجيدة تساعد على تفادي انتشار الأمراض المعدية. وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على موقع” تويتر” إنمصادر التهوية مثل فتح النوافذ والأبواب، والتهوية بالوسائل الميكانيكية مثل أنظمة التدفئة والتهوية مع أهمية التأكد من صيانة الفلاتر، تساهم في الحد من انتشار الأمراض المعدية.

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