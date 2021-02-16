رئيس مجلس الأمة الكويتي يهاجم التعليم الإلكتروني: سنرى أجيالا لا تجيد القراءة والكتابة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال كلمته في جلسة مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية، التي أشارت إلى قوله إن "مشكلتنا اليوم هو أن الخير يخص والشر يعم".

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وتابع: "قبل أن تضعوا الحل نتمنى أن يتم الاستماع إلى المتضررين من تداعيات القرار"، مضيفا: "ما نراه أنكم لا تستمعون إلى أصحاب العلاقة".

وقال الغانم: "هناك تداعيات وصلت إلى حد تشرد أسر وحالات طلاق وإفلاس، وقد لا تكون الصورة واضحة عندكم".

وأوضح: "العودة إلى التعليم موضوع في غاية الأهمية وقد نرى أجيالا لا يعرفون القراءة والكتابة بسبب التعليم الإلكتروني "أونلاين".

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي: "أتمنى أن تنتهي اللجان المختصة من هذه القوانين وأن يتم التصويت عليها خلال أول جلسة مقبلة".

وتابع: "الحكومة المستقيلة تحضر الجلسات ما دامت القضية من العاجل من الأمور ولا أتصور أن هناك أهم حاليا من تداعيات وتطورات جائحة كورونا".

وتتجه العديد من دول العالم للتعليم الإلكتروني "أون لاين" لحماية التلاميذ والمدرسين من خطر الاختلاط، الذي يعد من أكبر مسببات انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".