 استدعاء الحكومة الإسرائيلية لاجتماع أمني عاجل

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر صحفيون إسرائيليون تغريدات على صفحاتهم الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أفادوا من خلالها بأن الاجتماع سيُعقد هذه المرة في مكالمة جماعية عبر الفيديو، وبأنه يتعلق بقضية أمنية.

ونشر باراك رافيد، مراسل القناة الـ"13" العبرية، تغريدة أكد من خلالها أن الاجتماع وصف بأنه عاجل، ويدور حول مسألة أمنية سرية وغير مخطط له، ولن يتداول جائحة كورونا.

فيما كتب الإعلامي الإسرائيلي، يارون إفراهام، الكاتب بالقناة العبرية الـ"12"، تغريدة جديدة له، ذكر من خلالها أن بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية قد تلقوا أمر استدعاء من مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لعقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء، مساء اليوم، فيما لم يتم إخطارهم بمضمون الاجتماع، حيث طلب منهم الحفاظ على السرية.