رغد صدام حسين تكشف كواليس منعها لـ"حمام دم"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت في لقائها: "شعرت أنه إذا بقيت في العراق سيحدث حمام دم لن يصيب غرباء عني ولكن أهلي من الدرجة الأولى وزوجي والد أبنائي، ومنعا لحدث هذا اتخذت القرار في مغادرة الوطن".

وأردفت رغد صدام حسين: "لم يكن سهلا علي أن أذهب إلى أي بلد، على الرغم من أن استقبالنا في الأردن كان رائعا، ولم نشعر بالغربة أبدا، ولكن في الشق الآخر، ولكني لم أكن ما أعلم ما تحدث عنه زوجي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالعاصمة الأردنية" في عام 1995".

​وأشارت رغد صدام حسين إلى أن زوجها الراحل ارتبط بها وقتما كان مسؤولا عن الأمن العام في العراق، ولمع بفضل الصدفة كونه أحد أفراد عائلتها، وأدائه وقدرته في اتخاذ القرار وشجاعته في كل محطة كان يكلف بها.

وأفصحت أن سبب مقتل زوجها هم العشائر، وذلك بعد عودته إلى العراق في عام 1996.

وكانت قناة "العربية" قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني ما يفيد عقد سلسلة من اللقاءات، بدءا من أمس الاثنين، مع ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، مؤكدة أنها ستكشف فيها عن حقيقة رغبتها في القيام بدور سياسي في العراق، متحدثة عن الوضع الراهن فيه، والتدخلات الإيرانية في شؤونه.