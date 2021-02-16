اخبار الخليج

السيطرة على حريق هائل في إحدى مدن دلتا مصر

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت بوابة "أخبار اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه أصيب شخصان في حريق هائل شب داخل مطعم في شارع الجمهورية في مدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، نتيجة انفجار أنبوبة غاز.

© AFP 2021 / Mohamed Ahmed

وذكرت أن اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بالحادث، وأمر على الفور بانتقال سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

وتم السيطرة على الحريق الهائل، والذي أسفر عن إصابة شخصين من العاملين في المكان.

وبالفحص تبين أن الحريق نجم عن انفجار أنبوبة غاز داخل المطعم، وجاري حصر التلفيات، وتم فرض طوق أمني في محيط المكان، فيما باشرت نيابة مدينة المنصورة بالدقهلية، في دلتا مصر، التحقيق.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا