"أنصار الله" ترد على دعوة واشنطن بوقف هجماتها على السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام عبر حسابه على "تويتر"، أن "أنصار الله مستعدة للتعاطي الإيجابي مع أي مبادرات أو عملية سياسية من شأنها إحلال السلام في البلاد".

وقال: "نحن من يدعو لعمل سياسي بناء وناجح بعد وقف شامل للعدوان وفك للحصار".

وأضاف: "من خلال تجاربنا الماضية لن يكتب النجاح لأي عملية سياسية تحت النار والحصار، وعلى المعتدي إيقاف عدوانه وحصاره ونحن جاهزون للتعاطي بإيجابية".

ودعت واشنطن، اليوم الثلاثاء، جماعة "أنصار الله" إلى وقف تقدمها نحو مدينة مأرب التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية ووقف عملياتها العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة في اليمن.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم: "تحث الولايات المتحدة الحوثيين على وقف تقدمهم نحو مأرب ووقف جميع العمليات العسكرية والانخراط في المفاوضات"، مضيفة أن "اعتداء الحوثيين على مأرب هو عمل جماعة غير ملتزمة بالسلام أو بإنهاء الحرب التي مني بها الشعب اليمني".

وأكدت أنه "إذا كان الحوثيون جادين في التوصل إلى حل سياسي تفاوضي، فيجب عليهم وقف جميع عمليات التقدم العسكري والتوقف عن الأعمال الأخرى المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود على المملكة العربية السعودية".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.