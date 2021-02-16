رفع حالة الطوارئ وتحذير سكان 5 محافظات مصرية بسبب الطقس السيء

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية أكدت أن محافظات (القاهرة - مطروح - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية) شهدت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

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وقالت الإدارة العامة للأزمات والكوارث بوزارة التنمية المحلية إنه يجري العمل على رفع تراكمات المياه بالتنسيق بين معدات الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتشهد الحالة الجوية بباقي المحافظات حالة من الاستقرار مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا للتقلبات الجوية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل وحدات تدخل سريع بالمحافظات للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة بالمراكز والمدن والأحياء.

وكانت الأرصاد المصرية حذرت، أمس الاثنين، من طقس الأيام المقبلة، متوقعه أن تشهد البلاد، اليوم الثلاثاء، طقسا باردا على القاهرة والوجه البحري.

وكشفت النشرة الجوية التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا حادا في درجات الحرارة الثلاثاء، ووصول درجات الحرارة الصغرى بسانت كاترين لـ2 درجة تحت الصفر.