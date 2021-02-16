شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة التجارة العمانية يشيد بالعلاقات التجارية المتميزة مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة عمان، بالعلاقات المتميزة القائمة بين السلطنة وجمهورية مصر العربية وبنشاط جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين ودورها في خدمة رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال آل صالح، لرئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين محمد محمد الجلاد، وعضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، بغرفة التجارة والصناعة بمسقط.

وتناول اللقاء التشاور حول آليات التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة واستعراض المشروعات الاستثمارية الواعدة والحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمرين والإعفاءات الضريبية التى تشجع على الاستثمار في سلطنة عمان.

من جانبه أشاد الجلاد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين الى جهود غرفة تجارة وصناعة عمان في خدمة القطاع الخاص والخدمات التي تقدمها لمنسبيها في مختلف المجالات، معربا عن أمله في زيادة التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين مصر وسلطنة عمان.