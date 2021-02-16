شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: 175 حالة إصابة بفيروس "كورونا" وحالتي وفاة في يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم/الثلاثاء/، تسجيل 175 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في يوم واحد.



وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 111 ألفًا و69 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2945 حالة وفاة، مضيفًا أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 77 ألفًا و330 حالة، بعد شفاء 162 حالة خلال يوم واحد، موضحًا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 19 مصابًا في العناية المركزة.



وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.



يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



وتفرض السلطات الجزائرية حظرًا للتجوال بسبب كورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.