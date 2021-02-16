شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيرانى يدعو إلى وقف عاجل لإطلاق النار فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى وقف عاجل لإطلاق النار في اليمن وإرسال المساعدات الإنسانية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، دعا الرئيس الإيراني إلى إطلاق حوار بين اليمنيين كحل نهائي لإحلال الأمن والاستقرار في البلاد.

وفى وقت سابق قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنه تم رفع جماعة الحوثى من قائمة الإرهاب تطبيقا لقرار وزارة الخارجية، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية: باستطاعة الأمريكيين إجراء معاملات مع الحوثيين، شرط ألا تشمل أشخاصا مشمولين بالعقوبات.