شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: تصعيد الحوثيين مرتبط بالوضع الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن هجوم أربيل ليس بعيدا عن الأوضاع الإقليمية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن هجوم أربيل يحول العراق إلى ساحة تبادل رسائل، موضحا أن رفع الحوثيين عن قائمة الإرهاب يرسل إشارة خاطئة.

وتابع الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن تصعيد الحوثيين مرتبط بالوضع الإقليمي.

واستطرد: نأمل بعدم تأزم الوضع على حدود السودان وإثيوبيا.