شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة لبنانية سابقة:لا بد من انتخابات نيابية وبعدها تشكيل حكومة إنقاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مى شدياق، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الحكومة اللبنانية الأسبق، والإعلامية اللبنانية، إن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريرى مصمم في حكومة الـ 18 وزيرا وأن تتضمن 6 يختارهم رئيس الجمهورية و6 لرئيس الحكومة و6 للثنائى الشيعي وهما الأمل وحزب الله وبالتالي لا يكون لرئيس الجمهورية اختيار 6 وزراء + وزير أخر، وبالتالي لا يستطيع أن يعطل الحكومة إذا أراد كما أنه إذا حدث أي شيء لرئيس الجمهورية تصبح الحكومة هي من تدير شؤون البلاد كما حدث في فترة الفراغ الرئاسي ، بحيث تقرر الحكومة مجتمعة مصير البلاد.

وأضافت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الحكومة اللبنانية الأسبق، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه إذا كان لدى أي فريق حق اختيار 6 وزراء + 1 سيكون له القدرة في التحكم في القرارات التي ستصدر وبالتالي فإن النية ليست حسنة لدى أي فريق لأن هناك نية تعطيل موجودة سلفا قبل تشكيل حكومة اختصاصيين لأن المطلوب الآن حكومة اختصاصيين مستقلين تنفذ البلد من الحالة الاقتصادية والمالية المتأزمة التي وصلت إليه البلاد كما أن صندوق النقد الدولى لن يدعم لبنان إذا لم تتحقق بعض الإصلاحات وهذه الإصلاحات لن تتحقق إذا بقيت هذه المحسوبيات كما كانت سابقة.

وتابعت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الحكومة اللبنانية الأسبق: كل فريق يريد أن يشد الأمور ناحيته والمشكلة الآن لدى الطرفين حيث لا يريد أحدهما أن يتنازل للأخر فرئيس الحكومة مصمم على رأيه في تشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيرا ورئيس الجمهورية يريد أن يكون له الكلمة الفصل في اختيار الأسماء.

واستطردت الدكتورة مى شدياق : سمعنا سعد الحريرى يقول أنه اختيار أسماء الوزراء المسيحيين من لائحة كان قد قدمها إليه رئيس الجمهورية وعرض تلك اللائحة ملونة بالأصفر ، ونحن في هذه الحالة أمام حائط مسدود ونحن من جهتنا القوات اللبنانية طالبنا بأن تحدث انتخابات نيابية مبكرة وبعدها يتم تشكيل الحكومة تكون قادرة على إنقاذ البلاد مما هي عليه اليوم خصوصا بعد ثورة 17 أكتوبر كان من الطبيعى بعد استقالة حكومة سعد الحريرى والتي كنت أنا وزيرة فيها أن تأتى حكومة مستقلة ولكن لسوء حظنا جاءت حكومة برئاسة حسان دياب وتم الادعاء بأنها حكومة مستقلين ولكن هذه الحكومة كانت الكلمة الفصل فيها لحزب الله لذلك سميت حكومة حزب الله والمجتمع الدولى لم يتعاطى معها والدول العربية لم تتعاطى معها ولم يستطع رئيس الحكومة إجراء أي زيارة لأى دولة عربية وهذا ليس من عادة لبنان