شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مفجع.. وفاة وإصابة 12 شخصاً إثر انهيار خزان أرضي بجدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أسفر حادث انهيار خزان أرضي بحي السلميانية بجدة، عن وفاة شخصين وإصابة عشرة آخرين، فيما نُقل ثلاثة للمستشفى في حالة حرجة، بينما عولجت سبع حالات في الموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من العمليات الموحدة عند الساعة الثانية وعشرين دقيقة من مساء اليوم، عن وجود انهيار في خزان ماء أرضي لمشروع سكني تحت الإنشاء.

وأضاف أنه على الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية للتعامل مع الإصابات بمتابعة مدير إدارة الإسعاف سلطان سعد المالكي، وإشراف مباشر بالموقع من قبل مشرف المراكز الإسعافية نايف صالح الدوقي، ورئيس القيادة الميدانية عبدالرحمن عصام الدين، والقائد الميداني محمد علي الشهري.

وتابع أبوزيد أنه بعد عملية إخلاء المصابين من قبل فرق الإنقاذ بالدفاع المدني، مشيراً إلى أنه تم تقديم الخدمة الطبية لجميع المصابين.