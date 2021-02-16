شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي يعدد فوائد وقف التعاقد مع شركات أجنبية ليس لها مقر بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي سليمان العساف الأهداف التي سعت المملكة لتحقيقها من خلال خطوة إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير المملكة.

وأضاف في لقاء مع برنامج “الخليج 365 ” المذاع على قناة الرسالة الفضائية، أن الهدف هو الاستفادة من الاستثمارات التي تدفعها المملكة للشركات الموجودة خارج المملكة.

وأشار إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى توظيف المواطنين السعوديين في تلك الشركات الأجنبية، مما يساعد إلى خلق وظائف جديدة للمواطنين.

وأكد أنه مع عمل المواطنين مع تلك الشركات فسوف يكتسبون الخبرات، ما يساعد في تطوير المهارات ووجود مقار أجنبية في المملكة سيؤدى إلى استفادة قطاعات أخرى هي التغذية و النقل وغيرها.