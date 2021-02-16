"يهدف إلى خلق الفوضى"... الكاظمي يعلق مجددا على استهداف كردستان

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء: "العمل الإرهابي الذي استهدف إقليم كردستان يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق"، بحسب بيان لمكتبه اليوم الثلاثاء.

© AFP 2021 / SAFIN HAMED

وأكد الكاظمي في بيانه، الذي نشرته "السومرية نيوز" أن "هذا العمل الإرهابي يأتي مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتهدئة الأوضاع في المنطقة وإبعاد البلد عن الصراعات وأن لا يكون العراق حديقة خلفية لها".

وتابع: "وجهنا بفتح تحقيق مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لإلقاء القبض على المجرمين".

وشدد على أن "قواتنا الأمنية البطلة تمكنت من إلقاء القبض على العصابة (فرق الموت) التي قامت بقتل عدد من المواطنين والناشطين والإعلاميين في البصرة".

وأكد أن "الحكومة لن تنسى دماء المواطنين ومن قتلهم، ومصممون على المضي قدماً في هذا الجانب".

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، اليوم، إن "القائد العام للقوات المسلحة (مصطفى الكاظمي)، يوجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء أمس الاثنين، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص".