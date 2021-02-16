المتحدث باسم الجيش العراقي: اللجنة المشكلة بشأن استهداف أربيل قادرة على الوصول لنتائج

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار رسول في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء، إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي شكل لجنة تحقيقية مشتركة ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للوقوف على ملابسات الاعتداء على مطار أربيل".

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ولفت إلى أن "هذه اللجنة ستعمل وستصل إلى نتائج بعد أن تستكمل التحقيق"، مؤكدا أن "اللجنة التحقيقية قادرة على أن تصل إلى نتائج وإرسال التحقيق إلى القائد العام".

وشدد على أن "نتائج اللجنة المشكلة ستعلن بعد استكمال التحقيق".

وفي سياق آخر، أكد رسول أن "التحقيقات مستمرة مع العصابة التي تم اعتقالها في محافظة البصرة هي أخطر وأكبر عصابة"، وهي العصابة المتهمة باستهداف الناشطين والصحفيين.

وشدد على أن "النتائج ستظهر في حال استكمال التحقيقات من الجهات المختصة".