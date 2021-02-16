أمير قطر يرسل برقية إلى الملك سلمان

دبي - محمود عبدالرازق - وفي البرقية التي بعث بها، أمس الاثنين، قدم أمير قطر تعازيه لملك السعودية في وفاة أحد أفراد الأسرة الملكية، وهي الأميرة دنا بنت عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن الأحد وفاة الأميرة السعودية، وأعلن أنه سيصلى عليها في مكة مكرمة.

والراحلة هي ابنة الأمير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، وإخوتها هم الأمراء بندر ومشعل ومحمد ونواف وفيصل.

وكان أول لقاء رسمي بين قطر والسعودية، منذ المصالحة الخليجية في الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي، عُقد يوم الجمعة الماضي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، التقى في مكتبه بمقر وفد المملكة بنيويورك، مندوبة قطر الدائمة الشيخة علياء آل ثاني".

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وذكرت الوكالة، أن "المعلمي وآل ثاني استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة في أروقة الأمم المتحدة".

وشهدت "قمة العلا" في السعودية، الشهر الماضي، إسدال الستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

ونشرت وسائل إعلام قطرية، بعدها بأيام، مقطع فيديو يوثق لحظة رفع العلم القطري على سارية السفارة القطرية في الرياض. ويظهر في مقطع الفيديو، أربعة قطريين من العاملين في سفارة بلادهم في الرياض، قام أحدهم برفع العلم على السارية في باحة مبنى السفارة، ليرتفع العلم القطري لأول مرة في سماء الرياض بعد المصالحة الخليجية.