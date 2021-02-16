بأمر من السيسي... تغيير اسم منطقة مصرية

دبي - محمود عبدالرازق - وغيرت محافظة القاهرة اسم منطقة "عزبة الهجانة" إلى "مدينة الأمل"، تنفيذا لتوجيهات السيسي، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

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وجاء توجيه السيسي بتغيير الاسم استجابة لرغبة أهاليها، وذلك عقب الزيارة التي قام بها للمنطقة، وبصحبته رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين ومحافظ القاهرة.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة محافظ القاهرة، خالد عبد العال، على إطلاق اسم "مدينة الأمل" على منطقة عزبة الهجانة.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تفقد الأسبوع الماضي، أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة العشوائية، شرقي القاهرة، بصحبة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، اطلع السيسي خلال الجولة على التطوير الجاري لتلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية.

وفي السياق، وجه السيسي بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير جميع المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة على مستوى الجمهورية من جميع الجوانب.

وطالب بتحديد الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها.

كما وجه بربط تلك المناطق بشبكة الطرق الجديدة وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.