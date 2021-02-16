واشنطن تعلن رفع "أنصار الله" من قائمة الإرهاب

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء:

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"ألغت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، 16 فبراير، إدراج أنصار الله في قوائم العقوبات، ونتيجة لذلك لم تعد أنصار الله محظورة بموجب قواعد فرض العقوبات المتعلقة بالإرهاب العالمي، وقواعد العقوبات ضد المنظمات الإرهابية. أو قرار رئيس الجمهورية رقم 13224 بالتوافق مع التعديلات".

وقالت وزارة الخزانة إنه من الآن فصاعدًا، يتعين على الأفراد والكيانات القانونية الأمريكية عدم الحصول على إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية للدخول في معاملات أو إجراء أعمال تجارية مع جماعة أنصار الله ، ما لم يكن هناك أشخاص أو أنشطة أخرى خاضعة للعقوبات.

وبحسب "رويترز"، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في البيان: "تحث الولايات المتحدة الحوثيين على وقف تقدمهم صوب مأرب ووقف كل العمليات العسكرية والعودة إلى المفاوضات".

مضيفة: "هجوم الحوثيين على مأرب هو عمل جماعة غير ملتزمة بالسلام أو بإنهاء الحرب التي ابتلي بها شعب اليمن".

وفي وقت سابق خلال جلسة الاستماع، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إنه يشعر بالقلق إزاء قرار إضافة "الحوثيين" إلى قائمة المنظمات الإرهابية. وأعلن عن خطط لاقتراح حذفها من القائمة.

في اليمن، منذ آب / أغسطس 2014 ، تستمر المواجهة بين القوات الحكومية و"الحوثيين" الذين استولوا على السلطة في البلاد. منذ مارس 2015، يقاتل تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى جانب الحكومة المعترف بها دوليًا.

على الرغم من ذلك، يستمر "الحوثيون" في السيطرة على شمال البلاد الشاسع. على وجه الخصوص، على العاصمة صنعاء وعدد من المناطق في الجزء الأوسط منها، حيث أنشأوا سلطاتهم ونظام الحكم الخاص بهم.