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السعودية: منحنى إصابات كورونا أقل مما كان عليه

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال متحدث الوزارة، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس في البلاد إن الإصابات أصبحت أقل.

وتابع أن هذا الأمر لا يعني الاطمئنان ويجب التقيد بالإجراءات.

وأشار إلى أن التقيد بالإجراءات سيؤدي في النهاية إلى "آثار إيجابية".

وقال المتحدث إن اللقاحات ستكون مجانية للجميع، وستكون في مناطق كثيرة، وبسرعة أعلى.

وتابع أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة "نوصيهم بالمبادرة لأخذ اللقاح".

ولدى إجراءات احترازية مطبقة على جميع الأماكن العامة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فيما تتواصل جهود تلقيح السكان بلقاحات فايزر منذ نهاية العام الماضي، وقد تلقى الملك سلمان وولي العهد اللقاح على الهواء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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