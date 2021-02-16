شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب أمريكا بمجلس الأمن: نؤيد وجود مراقبين دوليين للانتخابات العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، إن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد ضرورة سرعة إجراء انتخابات نيابية في العراق من أجل استقرار الدولة العراقية.

وأضاف القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، التي تعقد الآن لبحث تطورات الأوضاع في العراق: نؤيد وجود مراقبين دوليين للانتخابات العراقية.

وتابع القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن ستساعد العراق لتعزيز سيادته.