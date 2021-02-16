شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكويت: بدأنا بالدخول فى وضع مقلق بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح: بدأنا بالدخول في وضع مقلق بسبب كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الاثنين ، تسجیل 823 إصابة جدیدة و6 وفيات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 178 ألفًا و524 حالة، والوفيات إلى ألف و9 حالات.

وأشار السند إلى شفاء 772 حالة من الفیروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، لیرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافین في البلاد إلى 166 ألفا و791 حالة، بنسبة شفاء بلغت 93.4%.