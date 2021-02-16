شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الديمقراطى الكردستانى يتهم الحشد الشعبى بالوقوف وراء هجوم أربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحشد الشعبي بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف مطار أربيل أمس الإثنين، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الثلاثاء إن الهجمات التي استهدفت القوات التي تقودها الولايات المتحدة في شمال العراق "عمل شائن وغير مقبول".

وقال راب في تغريدة على تويتر "هجوم الليلة الماضية على قوات التحالف والمدنيين في أربيل عمل شائن وغير مقبول... لن يغفر العراقيون للفصائل المسلحة التي تعرض استقرار العراق للخطر".