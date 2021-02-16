شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: هجمات أربيل مدانة وتهدد استقرار كردستان العراق والمنطقة بكاملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الاتحاد الأوروبي، إن هجمات أربيل مدانة وتهدد استقرار كردستان العراق والمنطقة بكاملها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الثلاثاء إن الهجمات التي استهدفت القوات التي تقودها الولايات المتحدة في شمال العراق "عمل شائن وغير مقبول".

وقال راب في تغريدة على تويتر "هجوم الليلة الماضية على قوات التحالف والمدنيين في أربيل عمل شائن وغير مقبول... لن يغفر العراقيون للفصائل المسلحة التي تعرض استقرار العراق للخطر".