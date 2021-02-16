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الكاظمى: نواصل جهودنا لعدم تحويل العراق إلى حديقة خلفية للصراعات

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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، إن العمل الإرهابي الذى استهدف أربيل يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأكد مصطفى الكاظمي: "وجهنا بفتح تحقيق مشترك مع حكومة الإقليم للقبض على منفذي هجوم أربيل".

وتابع رئيس وزراء العراق، أن هجوم أربيل الإرهابي يتزامن مع جهودنا لإبعاد العراق عن الصراعات.

وأتم مصطفى الكاظمي: "نواصل جهودنا لعدم تحويل العراق إلى حديقة خلفية للصراعات".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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