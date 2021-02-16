شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى: نواصل جهودنا لعدم تحويل العراق إلى حديقة خلفية للصراعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، إن العمل الإرهابي الذى استهدف أربيل يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأكد مصطفى الكاظمي: "وجهنا بفتح تحقيق مشترك مع حكومة الإقليم للقبض على منفذي هجوم أربيل".

وتابع رئيس وزراء العراق، أن هجوم أربيل الإرهابي يتزامن مع جهودنا لإبعاد العراق عن الصراعات.

وأتم مصطفى الكاظمي: "نواصل جهودنا لعدم تحويل العراق إلى حديقة خلفية للصراعات".