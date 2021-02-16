شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من خروج الوضع عن السيطرة بعد هجوم أربيل بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة الأمم المتحدة من خروج الوضع عن السيطرة بعد هجوم أربيل في العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت الأمم المتحدة: هجمات أربيل متهورة وتشكل تهديدات خطيرة للاستقرار.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الثلاثاء إن الهجمات التي استهدفت القوات التي تقودها الولايات المتحدة في شمال العراق "عمل شائن وغير مقبول".

وقال راب في تغريدة على تويتر "هجوم الليلة الماضية على قوات التحالف والمدنيين في أربيل عمل شائن وغير مقبول... لن يغفر العراقيون للفصائل المسلحة التي تعرض استقرار العراق للخطر".