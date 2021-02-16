شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق جزائرى تونسى على زيادة حجم التبادلات التجارية عبر المعابر البرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق وزير التجارة الجزائري، كمال زريق، وسفير تونس بالجزائر رمضان الفايض على زيادة حجم التبادلات التجارية بين الدولتين، جاء ذلك خلال لقائهما اليوم، حيث تناولا سبل تعزيز التعاون التجارى القائم بين البلدين، وتطرقا إلى العلاقات الممتازة التي تربط الجزائر بتونس فى العديد من المجالات ليؤكد الوزير الجزائري على ضرورة انعكاس الصورة على حجم المبادلات التجارية البينية من خلال تبادل السلع وتصديرها عبر المعابر الحدودية البرية، وفق موقع موزاييك التونسى.

ودعا الوزير الجانب التونسى إلى العمل والتنسيق المشترك بتفعيل مجلس الأعمال بين الطرفين وتكثيف اللقاءات بين المتعاملين الااقتصاديين بين البلدين، باستعمال تقنية التحاضر المرئي عن بعد في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

ومن جانبه، رحب السفير التونسى بكافة أشكال الشراكة المثمرة القائمة على مبدأٔ ''رابح-رابح''، مبديا استعداد بلاده لتوسيع الشراكات بما يخدم اقتصاد البلدين.

ويذكر أن الاستثمارات المشتركة الجزائرية التونسية قد عرفت في السنوات الأخيرة بزيادتها واضحة، حيث تقوم تونس بأكثر من 60 مشروعا بالجزائر في حين أن عدد المشاريع الجزائرية في تونس ارتفع إلى 31 مشروعا، وأصبح للإستثمارات بين البلدين منافذ جديدة منها قطاع البنوك، الإلكترونيك و تكنولوجيا الإتصال و المواد الصيدلانية و غيرها، حيث كان للقطاع الخاص دورا مهما للنهوض بالإستثمارات المشتركة، و المساهمة في تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين و ذلك بالعمل على تكثيف التعاون و تنظيم اللقاءات بين رجال الأعمال و المستثمرين الخواص خاصة بعد توقيع البلدين سنة 2008 على الإتفاق التجاري التفاضلي.

وكان انعقاد الدورة الثامنة عشر للجنة الكبرى المشتركة عام 2010 فرصة سانحة لتوقيع بروتوكول تعاون فى مجال الاستثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر (ANDI ) ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس (FIPA).