شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح شروط تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا حال أصيب متلقي الجرعة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضحت وزارة الصحة شروط تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا إذا أصيب الشخص بالفيروس بعد تلقيه الجرعة الأولى.

وقالت “الصحة” في تغريدة على حسابها في “تويتر” رداً على استفسار بهذا الشأن: “في حال ثبوت الإصابة يكون إعطاء الجرعة الثانية بعد تحقيق شرط التعافي”.

وأضافت الصحة : “بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها أعراض، فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض، بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية، و بعد إتمام مدة التعافي لايستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري.”

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 371 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 3 حالات وفاة.