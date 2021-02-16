شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» تكشف الأنواع التي يحظر صيدها بشكل دائم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن أنواع الحيوانات الفطرية البرية التي يحظر صيدها، وذلك وفقاً للائحة التي اعتمدها وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز، المهندس عبد الرحمن الفضلي.

وقد نصت اللائحة على حظر صيد هذه الأنواع بشكل دائم:

المفترسات:

– النمر العربي.

– الضبع.

– الذئب.

– الوشق.

– ابن آوى.

– القط الرملي.

– الرتم.

– غرير العسل.

الظلفيات:

– المها العربي.

– ظبي الريم (الرملي) .

– ظبي الادمي ( الجبلي – الفرساني) .

– الوعل الجبلي.

الطيور:

– يحظر صيد جميع أنواع الطيور المتوطنة في المملكة.

كما يمكن التعرف على تفاصيل اللائحة عبر الرابط(الرابط).