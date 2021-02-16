شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة» يزف بشرى سارة بشأن الإصابات بـ«كورونا» في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إن هناك أمل للعالم للقضاء على جائحة فيروس كورونا بتطبيق الاجراءات وتوفر اللقاحات.

وزف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مساء اليوم الثلاثاء، بشرى سارة بشأن معدل الإصابات بفيروس كورونا في المملكة قائلا :نبشركم، المنحنى يشهد تراجع إلا أنه لم يصل إلى الاستقرار.

وأضاف “العبد العالي” أن بعض مناطق المملكة ما تزال تشهد ارتفاعاً في الإصابات بفيروس كورونا، موضحاً أن تسارع منحنى الإصابات المؤكدة أصبح أقل مما كان عليه، ولكن هذا الأمر لا يعني الاطمئنان ويجب علينا بذل الجهود بالتقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى نشهد آثارًا إيجابية.

وأشارالمتحدث الرسميإلى أنه لم يتم أي رصد لأعراض شديدة أو وفيات بسبب لقاح كورونا، مؤكداً أن جميع اللقاحات التي يتم اعتمادها في المملكة تحظى بمأمونية عالية