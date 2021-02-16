شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» تصدر نسخة متكاملة من تطبيق Office الموحد لأجهزة «آيباد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - ترجمة:

قامت شركة مايكروسوفت بتحديث تطبيق Office الموحد للأجهزة المحمولة لنظام iOS إلى الإصدار 2.46 مع دعم iPadOS لكي يعمل عبر أجهزة حواسيب آيباد اللوحية من شركة آبل.

ويعد Microsoft Office لجهاز آيباد الآن تطبيقًا واحدًا يتضمن Word و PowerPoint و Excel و OneNote ضمن شكل وأسلوب موحدين.

ويجمع تطبيق Office الجديد بين Word و Excel و PowerPoint في تطبيق واحد، ويمكن للمستخدمين اختيار إنشاء Word أو Excel أو المستندات الأخرى من داخل شاشة البدء الواحدة.

ويعني هذا التحديث الجديد أن Office أصبح الآن تطبيق iPadOS كاملًا، مع إمكانية الوصول إلى جميع المتغيرات اللوحية العادية لمجموعة إنتاجية مايكروسوفت.

ويتم تجميع التطبيق أيضًا في بعض الأدوات المفيدة المصممة بشكل أساسي لمهام الأجهزة المحمولة.

ويتضمن ذلك القدرة على إنشاء ملفات PDF بسرعة أو توقيع المستندات، وتحويل الصور إلى نصوص وجداول، والمزيد من الإجراءات السريعة.

ويمكن لمستخدمي iPad Air و iPad‌ و iPad mini استخدام التطبيق مجانًا، لكنه يتطلب اشتراكًا في Microsoft 365 للاستفادة الكاملة من جميع ميزاته.