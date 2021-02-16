شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط للمبعوث الأممى لعملية السلام: قضية فلسطين تحظى بإجماع عربى شامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بالسفير "تور وينسلاند" المبعوث الأممي الجديد لعملية السلام، والذي بدأ مباشرة مهامه الشهر الماضي.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط حرص على إطلاع المبعوث الأممي على مخرجات الاجتماع الوزاري غير العادي الذي عُقد في 8 الجاري، والذي أعاد الزخم إلى القضية الفلسطينية، باعتبارها محوراً مركزياً للعمل العربي المشترك في المرحلة القادمة.

وأكد أبو الغيط أن الاجتماع، والقرار الصادر عنه، يعكسان تجدُد الإجماع العربي حول محددات العملية السلمية وحل الدولتين، ويؤسسان لموقفٍ عربي جماعي مساند لدولة فلسطين.

وأوضح المصدر، أن كلاً من أبو الغيط ووينسلاند تبادلا وجهات النظر حول تطورات المشهدين الفلسطيني والإسرائيلي في ضوء الانتخابات المنتظرة في البلدين خلال الشهور القادمة، حيث أكد أبو الغيط من جانبه على أهمية المحادثات الفلسطينية الأخيرة بالقاهرة، وما شهدته من اتفاق على مسار الانتخابات، مشيراً إلى أن هذا المسار يحظى بدعم كامل من الجامعة العربية بهدف تجديد الشرعية الفلسطينية وإعادة ترتيب البيت من الداخل، وتعزيز الموقف الفلسطيني في أية مفاوضات مُقبلة.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط ثمّن المواقف التي عبر عنها المبعوث الأممي مؤخراً في إدانة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الذي يقضي على فرص تحقيق حل الدولتين، مؤكداً أن الجميع يترقب إطلاق عملية تفاوضية ذات مصداقية وأفق زمني من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.