شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بريطانيا: الهجوم على قوات التحالف والمدنيين فى أربيل عمل شائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الثلاثاء إن الهجمات التي استهدفت القوات التي تقودها الولايات المتحدة في شمال العراق "عمل شائن وغير مقبول".

وقال راب في تغريدة على تويتر "هجوم الليلة الماضية على قوات التحالف والمدنيين في أربيل عمل شائن وغير مقبول... لن يغفر العراقيون للفصائل المسلحة التي تعرض استقرار العراق للخطر".

وذكر التحالف الأمريكي في العراق أن هجوما صاروخيا استهدف القوات التي تقودها الولايات المتحدة بشمال البلاد أمس الاثنين أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي أمريكي، في هجوم هو الأدمى منذ نحو عام.