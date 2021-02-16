شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: جائحة كورونا لن تنتهى ومستمرة معنا إلى يوم القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، خلال مداخلة له في جلسة مجلس الأمة اليوم إن جائحة فيروس كورونا لن تنتهي وستبقى إلى يوم القيامة.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن "الصباح" قوله السبيل الوحيد للحماية منها هو التحصين من الفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19".

وتابع الدكتور باسل الصباح أن جميع الأطفال لن يستطيعوا أخذ اللقاح وفئات أخرى لن تأخذه أيضاً، ولكن بعض الإجراءات ستحد من انتشاره، موضحاً أن الأنشطة التجارية لسنا نحن سبب إغلاقها، وإنما هي توصية من منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت وزارة الصحة الكویتیة، أمس، الاثنين، تسجیل 823 إصابة جدیدة و6 وفيات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 178 ألفًا و524 حالة، والوفيات إلى ألفا و9 حالات.

وأشار السند إلى شفاء 772 حالة من الفیروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، لیرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافین في البلاد إلى 166 ألفا و791 حالة، بنسبة شفاء بلغت 93.4%.