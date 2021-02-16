إنفوجراف.. 5 نصائح من «المرور» لقائدي المركبات أثناء السير بجوار النقل الثقيل  

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدمت المديرية العامة للمرور 5 نصائح مهمة لقائدي المركبات عند المرور بجانب المركبات الثقيلة. وأوضح “المرور” في “إنفوجراف” نشره على حسابها بموقع “تويتر”، إنه عند المرور بجانب المركبات الثقيلة احرص على: •ترك مسافة كافية تسمح للمركبات الثقيلة بالتوقف •الابتعاد عن النقاط العمياء •اترك مسافة أكبر عند التجاوز •افسح المجال للمركبات الثقيلة عند الانعطاف • استخدم إشارات التنبيه عند التجاوز

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