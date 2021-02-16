شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 1.7 مليار ريال معاشات لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر «رجب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء ،عن إيداع 1.7 مليار ريال ، عبارة عن معاشات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك لشهر رجب الحالي.

و أوضحت الوزارة أن المبالغ المودعة تشمل المعاشات الضمانية الأساسية بأكثر من 1.4 مليار ريال، والمساعدات النقدية بما يزيد عن 192 مليون ريال، بالإضافة إلى المساعدات النقدية لأجل الكهرباء بنحو 103 ملايين ريال.