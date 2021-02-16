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صور أولى من الهجوم على مطار إربيل وقوات التحالف الدولي بالعراق

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القاهرة - سامية سيد - قال التحالف الأمريكي في العراق إن هجوما صاروخيا استهدف القوات التي تقودها الولايات المتحدة بشمال البلاد وأسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي أمريكي، وذلك في هجوم هو الأكثر دموية من نوعه في نحو عام.

وسقط وابل الصواريخ على قاعدة عسكرية جوية يشغلها التحالف في مطار أربيل الدولي وبالقرب منها. وقال مسؤولان أمريكيان إن المتعاقد الذي لقى حتفه ليس أمريكيا. وأشار التحالف إلى أن خمسة متعاقدين آخرين أصيبوا دون أن يذكر تفاصيل.

وأعلنت جماعة غير معروفة مسؤوليتها عن الهجوم، ويقول مسؤولون عراقيون إن لهذه الجماعة صلات بإيران. ويزيد الهجوم التوتر في الشرق الأوسط في وقت تدرس فيه واشنطن وطهران إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

ولم تسفر معظم هذه الهجمات عن ضحايا لكنها تواصل الضغط على القوات الأمريكية وحلفاء واشنطن في المنطقة في مطلع الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

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الهجوم على مطار أربيل الدولي

 

 

 

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أثار القصف

 

 

 

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تضرر المباني نتيجة للقصف

 

 

 

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تضرر المباني

 

 

 

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ثقب بالمنزل

 

 

 

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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