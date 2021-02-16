شكرا لقرائتكم خبر عن 140 ألف طالب عمل على منصة العمل المرن بأجر 25 ريالاً في الساعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشف مدير قطاع العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلطان الشايع، أن أعداد المسجلين في برنامج العمل المرن وصلت حتى الآن إلى 140 ألف طالب عمل بأجر 25 ريالا للساعة ، فيما بلغ عدد المنشآت الراغبة في التوظيف عن طريق برنامج العمل المرن إلى 3000 منشأة تمثل مختلف القطاعات.
وأوضح “الشايع” خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر تطبيق (ZOOM) للاتصال المرئي ، أن نظام العمل المرن الذي أطلق منذ 6 أشهر يهدف بالدرجة الأولى إلى سد الاحتياجات الوظيفية في بعض المواسم، وتغطية حاجة الأنشطة التي تتطلب مثل هذا العمل باستمرار، مثل المطاعم والمقاهي والمخابز، فضلًا عن تقليص نسبة البطالة ، بحسب صحيفة مكة .
وتتمثل مميزات للعمل المرن في: احتساب العامل في برنامج نطاقات، حفظ حق الطرفين بعقد إلكتروني، احتساب أجر العامل بحسب أجر الساعة، ومرونة في التعاقد وإنهاء العقد.
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