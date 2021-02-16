شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: حركة الطيران بمطار «أبها» لم تتأثر عقب اعتراض طائرة مفخخة لمليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد مراسل قناة ” الإخبارية” بمنطقة عسير ، أن مطار أبها الدولي لم يتأثر عقب اعتراض قوات التحالف الدولي للطائرة المفخخة التي أرسلتها مليشيا الحوثي الإرهابية إلى المطار.

وقال مراسل الإخبارية إنه تناثرت بعض الشظايا حول المطار دون حدوث أي أضرار مادية أو بشرية، نتيجة اعتراض قوات التحالف للطائرة المسيرة.

وأضاف الحركة داخل المطار تسير بسهولة ويسر و بسلالة تامة، مؤكداً أن الرحلات المجدولة مستمرة والأوضاع في عسير طبيعية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه مطار أبها الدولي.

وقال التحالف أنه تناثرت بعض الشظايا نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار، ولا إصابات أو خسائر.