شكرا لقرائتكم خبر عن «قوات التحالف»: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميلشيا الحوثي على مطار أبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه مطار أبها الدولي. وقال التحالف أنه تناثرت بعض الشظايا نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار، ولا إصابات أو خسائر.

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