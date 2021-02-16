نائب لبناني: الدورالروسي في الملف الحكومي مرحب به

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف درغام قائلاً: "معتادون على الدور الروسي الذي يقف إلى جانب المظلوم، ودائما كان في العشر سنوات الأخيرة إلى جانب الدولة اللبنانية والمطالب التي نطالب بها".

وأشار درغام أنه "اليوم أصبحت الأمور واضحة، الخلاف على تشكيل الحكومة هو دستوري وعلى دور رئيس الجمهورية بأن يكون شريكا فعليا وأساسيا مع رئيس الحكومة المكلف بعملية تأليف الحكومة، وعند الاعتراف بهذا الدور أعتقد أننا نستطيع أن نصل إلى حل لهذه المسألة".

وشدد على أنه "لا يمكن التعامل مع بعضنا كلبنانيين بالطريقة التي يتعامل فيها رئيس الحكومة المكلف مع تكتل "لبنان القوي" الذي هو مكون أساسي من المكونات اللبنانية، الذي يشعر وكأنه مستهدف من قبل رئيس الحكومة".

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وأوضح درغام أن "عملية الإنقاذ هي المطلوبة اليوم، وهذه العملية بحاجة إلى الجميع، وبالتالي، طلب الثنائي الشيعي أن يأخذ وزارة المالية وأخذها، وكذلك الأمر بالنسبة لـ "الحزب التقدمي الإشتراكي"، ولا نقبل على فريق أساسي إن كان تكتل "لبنان القوي" ورئيس الجمهورية أن لا يستطيع تسمية الاختصاصيين؟".

ورأى أنه "عندما نصل إلى تغيير بعملية التعاطي مع رئيس الجمهورية والتكتل أعتقد أننا سنصل إلى حكومة سريعة".

وتابع درغام قائلاً: "نحن لا نريد حكومة حزبيين ولا سياسيين، ولكن ليس وحده رئيس الحكومة الذي يعرف الاختصاصيين، أيضاً يوجد اختصاصيين ضمن الأحزاب وحتى قلنا سنسمي اختصاصيين مستقلين، ولكن رئيس الجمهورية له الحق بتسميتهم أسوة برئيس الحكومة والثنائي الشيعي".

وأكد النائب اللبناني على أنه "كل يوم يمر يكون أسوأ من قبله، كل يوم نحن بانهيار وراء انهيار خاصة في ظل الوضع المالي والاقتصادي الذي نعيشه، خاصة أنه لدينا موازنة واستحقاقات كثيرة، الانهيار إن حصل وسيحصل سيسقط على الجميع".